وفد ماليزي يطلع على المنظومة الإماراتية للرقابة على المنتجات الحلال

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أمس، وفداً من هيئة التطوير الإسلامية الماليزية «جاكيم»، الذي يجري زيارة رسمية إلى الدولة، وذلك للاطلاع على النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وكيفية تبني الإمارات لأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وسيطلع الوفد الماليزي كذلك على المنظومة الرقابية والإشرافية على خطوط إنتاج وتعبئة وتخزين المنتجات الحلال في بعض المنشآت الصناعية بإمارتي أبوظبي والشارقة، في خطوة تستهدف تحقيق اعتراف بمنظومة الحلال الوطنية.

وأعلن المهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أن المنظومة الإماراتية للحلال أصبحت ذات صدى عالمي نظرا لما يتمتع به النظام الإماراتي من مواطن قوة تضمن التقيد بمتطلبات الشريعة الإسلامية وأنظمة الجودة العالمية بأعلى درجات التميز ما دفع الهيئات العالمية الكبرى إلى طلب الاعتراف المتبادل.

واعتبر أن المنظومة الوطنية تخطت الأبعاد الزمنية الكبيرة، ففي 3 أعوام على إطلاقها يأتي الطلب العالمي للاعتراف بالمنظومة التي تنتهج اتباع أفضل الممارسات العالمية ضمن إطار وطني يخدم دفع عجلة التنمية المستدامة بالدولة ما يعكس تميز أدواتنا في إصدارها وتطبيقها وأن الدول تنظر إليها على أنها تمثل إضافة لمنظومة صناعة الحلال العالمية وهو ما يمكن أن نؤكد مع تطبيقه أنه سيسهم في تحقيق مزيد من السهولة والمرونة في الإنتاج والانسيابية في حركة المنتجات بين الدول.