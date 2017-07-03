  • الثلاثاء 10 شوال 1438هـ - 04 يوليو 2017م
  10:46    كوريا الشمالية: التجربة الصاروخية كانت ناجحة والصاروخ أصاب هدفه بدقة بعد 39 دقيقة من إطلاقه    

الإمارات الخامسة عالمياً على مؤشر «أيه تي كيرني» لتنمية التجزئة العالمية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة على مؤشر «أيه تي كيرني» لتنمية التجزئة العالمية، وكانت السوق الأكثر جاذبية في المنطقة بفضل فرص النمو الكبيرة خارج مدينة دبي المتشبعة.

وارتفعت المغرب 7 مراكز في التصنيف العالمي لتصل إلى المرتبة السابعة بفضل جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، في حين ركزت المملكة العربية السعودية (المرتبة 11) على قطاع التجزئة كجزء من خطتها الوطنية لتنويع اقتصادها بعيداً عن القطاع النفطي و ساعد توسع مراكز التسوق في الجزائر (المرتبة 14) وزيادة تدفق السياح في تونس (المرتبة 24) على دعم قطاع التجزئة.

من جهة أخرى لم تدخل مصر مؤشر عام 2017 رغم كونها إحدى أكبر أسواق المنطقة.

وتوصل مؤشر تنمية التجزئة العالمية لعام 2017 الصادر تحت عنوان «عصر التركيز» إلى أن الهند هي أعلى الدول نمواً في مجال تجارة التجزئة.

ولعب الناتج المحلي الإجمالي القوي للهند والتنامي الكبير لطبقتها المتوسطة، إلى جانب البيئة التنظيمية المحسنة على مدى السنوات القليلة الماضية، أدواراً هامة في تحقيق هذه النتيجة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 