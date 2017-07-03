الإمارات الخامسة عالمياً على مؤشر «أيه تي كيرني» لتنمية التجزئة العالمية

دبي (الاتحاد)

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة على مؤشر «أيه تي كيرني» لتنمية التجزئة العالمية، وكانت السوق الأكثر جاذبية في المنطقة بفضل فرص النمو الكبيرة خارج مدينة دبي المتشبعة.

وارتفعت المغرب 7 مراكز في التصنيف العالمي لتصل إلى المرتبة السابعة بفضل جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، في حين ركزت المملكة العربية السعودية (المرتبة 11) على قطاع التجزئة كجزء من خطتها الوطنية لتنويع اقتصادها بعيداً عن القطاع النفطي و ساعد توسع مراكز التسوق في الجزائر (المرتبة 14) وزيادة تدفق السياح في تونس (المرتبة 24) على دعم قطاع التجزئة.

من جهة أخرى لم تدخل مصر مؤشر عام 2017 رغم كونها إحدى أكبر أسواق المنطقة.

وتوصل مؤشر تنمية التجزئة العالمية لعام 2017 الصادر تحت عنوان «عصر التركيز» إلى أن الهند هي أعلى الدول نمواً في مجال تجارة التجزئة.