«كهرباء دبي» تتابع تركيب مولدات كهرباء احتياطية

دبي(الاتحاد)

قامت ‬اللجنة ‬المختصة ‬التي ‬شكلتها ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬بزيارات ‬ميدانية ‬لتقديم ‬الاستشارات ‬الفنية ‬ومتابعة ‬خطط ‬العمل ‬وتدريب ‬الفرق ‬المختصة ‬على ‬التعامل ‬مع ‬حالات ‬الطوارئ ‬في ‬مختلف ‬المواقع ‬الحيوية ‬في ‬إمارة ‬دبي.

وقال سعيد محمد الطاير: «‬نعمل ‬في ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬في ‬إطار ‬رؤية ‬وتوجيهات صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي ‬رعاه ‬الله، ‬لتعزيز ‬ريادة ‬دبي ‬على ‬المستوى ‬العالمي ‬ومواصلة ‬درب ‬الريادة ‬والتميز ‬لتقديم ‬خدمات ‬عالمية ‬المستوى ‬تسهم ‬في ‬تعزيز ‬جودة ‬الحياة ‬للمواطنين ‬والمقيمين ‬والزائرين ‬في ‬دبي.‬ والتزاماً ‬بالقرار ‬الذي ‬أصدره ‬صاحب ‬السمو، ‬شكلت ‬الهيئة ‬لجنة ‬عليا ‬لمتابعة ‬تنفيذ ‬الأمر ‬السامي ‬وتم ‬وضع ‬خطة ‬عمل ‬تضمنت ‬عدداً ‬من ‬الإجراءات ‬منها ‬توفير ‬مولدات ‬متحركة ‬في ‬جميع ‬الأماكن ‬الحيوية ‬لضمان ‬التواجد ‬عند ‬الضرورة ‬بالسرعة ‬المطلوبة، ‬والمتابعة ‬مع ‬المطورين ‬العقاريين ‬لتركيب ‬مولدات ‬احتياطية ‬في ‬جميع ‬المشاريع ‬الحيوية ‬الجديدة ‬ووضع ‬الاشتراطات ‬والمعايير ‬اللازمة ‬لذلك، ‬والتنسيق ‬مع ‬المباني ‬والمنشآت ‬الحيوية ‬القائمة ‬بما ‬في ‬ذلك ‬المطارات ‬والمستشفيات ‬والفنادق ‬والمراكز ‬التجارية ‬والمؤسسات ‬الحكومية ‬والمرافق ‬السياحية ‬وغيرها ‬للتأكد ‬من ‬وجود ‬المولدات ‬الاحتياطية ‬الكافية»‬.

وأشار الطاير إلى أن اللجنة المختصة قامت بمسح ميداني شامل لجميع المشروعات الحيوية في دبي بالتنسيق المباشر مع الجهات التي شملها التعميم، لتحديد المتطلبات والأحمال التفصيلية المطلوبة لتوفير مولدات كهرباء احتياطية في المباني والمرافق والمنشآت الحيوية ذات الطابع الحضاري والسياحي والتجاري في إمارة دبي لضمان تزويدها بالطاقة الكهربائية اللازمة في الحالات الطارئة لاعتبارات الأمان والسلامة العامة، وتأمين الراحة للمجتمع والجمهور، على أن تكون قدرة هذه المولدات الاحتياطية كافية لتغطية المتطلبات الأساسية لهذه المباني، والتأكد من إجراء الصيانة الدورية لضمان عمل هذه المولدات الاحتياطية في الحالات التي تستدعي ذلك بشكل فعّال ووقت مناسب مع مراعاة اشتراطات السلامة.

وتتضمن قائمة الأماكن التي زارتها اللجنة المختصة، على سبيل المثال لا الحصر، مطارات دبي، ومدينة جميرا، وبرج خليفة، ومول دبي، وبرج العرب، ومول الإمارات، وابن بطوطة مول، وأبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز التنين للتسوق، ومدينة دبي للإعلام، وتلفزيون دبي، الخ.

وأشارت الهيئة إلى أن العمل جار لتغطية المرافق الحيوية الأخرى، حيث قامت بعض المراكز التجارية بتعيين استشاريين لدراسة آلية تنفيذ القرار وتنفيذ المتطلبات اللازمة.