«غاز الإمارات» تطرح أختاماً جديدة لأسطوانات الغاز

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ‏‭»‬غاز ‬الإمارات»‬، ‬التابعة ‬لمجموعة «‬إينوك»‬، ‬عن ‬استخدام ‬ختم ‬تعبئة ‬بلاستيكي ‬لاصق ‬جديد ‬مثبت ‬أعلى ‬صمام ‬أسطوانة ‬غاز ‬البترول ‬المسال، ‬مزودة ‬بعلامة ‬مجسمة (‬هولوجرام) ‬في ‬دبي.

وللمرة الأولى في دولة الإمارات تُطرح هذه الخاصية الجديدة في قطاع غاز البترول المسال، إذ تأتي الأختام الجديدة التي تحمل علامة «غاز الإمارات» باللون الأصفر ومزودة بعلامة مجسمة تُنزع عند الاستعمال، ومتوفرة منذ 4 يونيو 2017 على جميع أسطوانات غاز البترول المسال.

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «انطلاقاً من كوننا شركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، نسعى دائماً إلى توفير أفضل الخدمات والمنتجات للمستهلكين، وإننا ملتزمون في الوقت ذاته بالحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حدوث مخاطر محتملة للمستهلكين، إذ يسهم إطلاق أختام أسطوانات غاز البترول المسال الجديدة في المحافظة على أعلى معايير السلامة في قطاع غاز البترول المسال».

وتحث الشركة المستهلكين على فحص حالة الختم المثبت أعلى الأسطوانة قبل استلام أسطوانات الغاز، بما في ذلك توافر العلامة المجسمة، وعلى الأختام في حضور عامل التوصيل الخاص بالشركة الموزعة وضمان الحصول على إيصال من الموزع.

تُوزع أسطوانات غاز البترول المسال في أكثر من 50 موزعاً، يستخدمون ما يزيد على 300 مركبة توزيع في دبي.