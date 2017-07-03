اتفاقية لتفعيل التبادل الإلكتروني للبيانات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة من خلال تبادل المعلومات والدراسات وتفعيل التبادل الإلكتروني للبيانات من خلال منصة حكومة أبوظبي الإلكترونية والتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.

وقع الاتفاقية من جانب دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، ومن جانب هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال خليفة بن سالم المنصوري، إن هذه الاتفاقية تعكس مستوى التعاون الفعال بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي كأحد أهداف استراتيجية حكومة الإمارة المنبثقة عن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 للعمل على زيادة فاعلية قطاع الأعمال في الإمارة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعد مرجعية مهمة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التي تنفذها الجهتان بما يسهم في تعزيز بيئة أعمال تنافسية لإمارة أبوظبي من خلال متابعة ورصد كل البيانات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وإعداد الدراسات والمؤشرات التي من شأنها أن تحدد التوصيات والنتائج لأصحاب القرار.