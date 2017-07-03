«كروة» خدمة جديدة لحجز سيارات الأجرة في دولة الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «كروة»، المتخصصة في تقديم خدمات التاكسي عبر التطبيق الهاتفي على غرار أوبر وكريم، الانضمام إلى حاضنات ومسرعات الشركات الناشئة في عدد من البلدان العربية ومن بينها دولة الإمارات.

وقال د.سيف الجيبجي عضو مجلس إدارة كروة: بدأت الشركة بالفعل دراسة الانضمام إلى حاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة «تك تاون راك» ـ أول حاضنة للشركات الناشئة في إمارة رأس الخيمة ـ وذلك لتسريع، وتقويم أفضل السبل لدخول سوق الإمارات المتطورة في مجال خدمات النقل التشاركي، والتي شهدت ولادة ونمو أكبر تطبيق للنقل التشاركي «كريم».

وأضاف الجيبجي: نعتزم بداية هذه الخدمة من المناطق، حيث إن تطبيقات حجز سيارات الأجرة تسهم في نمو قطاع النقل التشاركي، وخلق وظائف جديدة للشباب.

وقال أحمد صبحي علي الرئيس التنفيذي لشركة «كروة»: كانت البداية موفقة بالتزامن مع شهر رمضان وبالتعاون مع نخبة من المطاعم لتقديم خدمة التوصيل والتركيز على رضاء العملاء من خلال الاتصال بكل عميل بعد الخدمة والاستماع إلى اقتراحاتهم.

وأكد أن خدمة الحجز المسبق للتوصيل للمطار من أكثر الخدمات المطلوبة حالياً، وسيتم إطلاق خدمة الحجز الشهري للطلاب والموظفين في العراق خلال الشهور المقبلة، مشيراً إلى أن جميع هذه الخدمات سيتم تطبيقها في دولة الإمارات حال الانتهاء من الدراسات الخاصة.