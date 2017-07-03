«إكسبو 2020» يوفر فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأطعمة والمشروبات

دبي (الاتحاد)

يوفر إكسبو 2020 دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأطعمة والمشروبات فرصة طيبة لتعريفها بالأعمال المتوافرة التي يمكنها الاستفادة منها في أول إكسبو دولي، يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

تُعقد الجلسة التالية من جلسات «بزنس كونيكت» يوم 10 يوليو، ويسلّط فيها الضوء على فرص متنوعة سيوفرها إكسبو 2020 دبي في مجال الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الفرص المتوافرة في سلسلة توريد الأطعمة والمشروبات في إكسبو 2020 دبي. وفي أوقات الذروة، من المتوقع تقديم ما يصل إلى 85 ألف طبق طعام كل ساعة خلال فعاليات إكسبو في منطقة تقدّر بـ30 ألف متر مربع من المساحات الأمامية المخصصة للمطاعم والمقاهي. وعلاوة على ذلك ستكون هناك حاجة لما يقدر بخمسة ملايين وجبة لسد احتياجات قوة العمل الخاصة بإكسبو 2020 دبي في شهور انعقاد إكسبو الستة.

وتشير تقديرات إكسبو 2020 دبي إلى عوائد مبيعات الأطعمة والمشروبات في موقع الحدث العالمي ستصل إلى نحو ملياري درهم في الأشهر الستة للاستضافة بدءاً من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.

يمثل التزام إكسبو 2020 دبي بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، جزءاً من خططه لبناء الإرث الاقتصادي الذي ينشده، حيث أعلن العام الماضي عن تخصيص نسبة 20% من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت منال البيات، نائب رئيس أول دمج وتطوير الأعمال في إكسبو 2020 دبي: «سيوفر إكسبو 2020 دبي فرصة قيّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأطعمة والمشروبات تمكنها من المشاركة في مسيرة إكسبو، وأيضاً التعرف على كيفية الانضمام إلى خططنا لعرض العديد من الأطعمة والثقافات المحلية والعالمية أمام جمهور عريض من مختلف أنحاء العالم. والتزامنا تجاه هذه الشركات لا يقتصر على التواصل معها وتكوين علاقات مثمرة تمكنها من النمو والتطور، والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة في مرحلة التحضير لإكسبو، وأثناء فعالياته، وفي مرحلة الإرث».

وستكون هذه الجلسة أحدث حلقة من حلقات مبادرة «بزنس كونيكت» التي أُطلقت بهدف توفير منبر للتواصل والحوار وتبادل الخبرات وإتاحة المجال لمجتمع الأعمال للمساهمة في تطوير أفضل الحلول التي تضمن لإكسبو 2020 دبي توفير تجربة استثنائية لزواره.