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بالفيديو.. رئيس بلدية يتزوج أنثى تمساح لسبب غريب
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تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017

رويترز

تزوج رئيس بلدية بلدة سان بيدرو هواميلولا، التي تشتهر بصيد الأسماك في جنوب المكسيك، بأنثى تمساح في مراسم رمزية تهدف إلى جلب الخير الوفير للبلدة.

وهذه المراسم الرمزية مظهر أساسي في طقوس محلية لموسم الحصاد.

ويمارس سكان أصليون تلك الطقوس منذ عام 1789 اعتقادا منهم أنها تجلب الحصاد الوفير وكذلك الكثير من الأسماك والروبيان وغيرها من المأكولات البحرية للصيادين في القرية الممتدة على ساحل المحيط الهادي في ولاية واهاكا.

وقبل المراسم، سار موكب الزفاف في أنحاء البلدة بصحبة فرقة موسيقية.

وبعد إتمام الطقوس، زُفت أنثى التمساح إلى رئيس البلدية فيكتور أجيلار في قاعة مبنى البلدية.

وبحسب التقاليد، فالتمساح العروس تُعامل كأميرة. ويأمل السكان الأصليون في أن تجلب هذه المراسم السلام والرخاء لمجتمعهم.

 

     
 

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