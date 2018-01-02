معسكر منتخب الجو جيتسو ينتقل إلى العين

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تحولت تدريبات منتخبنا للجو جيتسو من أبوظبي إلى العين أمس، استعداداً للمشاركة في الجولة الرابعة لبطولة «أبوظبي جراند سلام» في نسختها الثالثة، التي ستقام في صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي يومي 12 و13 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف أبطال العالم والمصنفين في كل الفئات والأوزان.

ورصدت اللجنة المنظمة لها 190 ألف دولار أميركي جوائز لأصحاب المراكز الأولى.

وأكد البرازيلي رامون المدير الفني للمنتخب أن معسكر الإعداد لهذا الحدث بدأ الأسبوع الماضي، واستغرق 7 أيام في صالة «مبادلة أرينا» أبوظبي بمشاركة لاعبي المنتخب الأول والناشئين، فيما أقيمت تدريبات الفتيات في صالة الريم، وكانت المعنويات عالية من الجميع، أملاً في الظهور بشكل جيد، وتحقيق عددٍ كبير من الميداليات في مختلف الفئات، خصوصاً أن البطولة سوف تقام في أبوظبي، ومن المتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة من أسر المشاركين وعشاق اللعبة.

وقال: البطولة في جولتها الرابعة تكتسب أهمية كبرى لأسباب عدة في مقدمتها أنها بروفة مصغرة لعالمية المحترفين التي ستقام أبريل المقبل، خصوصاً أن عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات المصنفين سوف يشاركون فيها أملاً في الفوز بمكافأتها المالية الضخمة لأصحاب المراكز الأولى، كما أنها فرصة للتعرف من قرب إلى تطور مستوى اللاعبين الذين انضموا للمنتخب في المرحلة الأخيرة، لا سيما أنها تجربة مثالية لقياس مستوى هذا التطور، وتحديد عناصر القوة والضعف لدى كل لاعب ولاعبة من أجل تعزيز المكاسب وعلاج السلبيات.