البدانة ستهدد نحو ربع سكان العالم بحلول 2045

أ ف ب

حذر باحثون من أن ما يقرب من ربع سكان العالم سيكونون من البدناء في 2045 إذا ما تواصل المسار الحالي.



قدمت هذه التحذيرات في خلاصات اليوم الأربعاء للمنتدى الأوروبي بشأن البدانة في العاصمة النمسوية فيينا.



وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب من 13 % من البالغين (11 % من الرجال و15 % من النساء) كانوا بدناء في 2016.



وبحسب التقديرات التي قدمها باحثون دنماركيون وبريطانيون، من شأن هذه النسبة أن ترتفع إلى 22 % في 2045 في حال بقيت الأمور على حالها حتى ذلك التاريخ.

وأشار الطبيب الان موزس، وهو أحد معدي الدراسة ويعمل مع شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية الرائدة عالميا في إنتاج الانسولين، إلى أن "مسار الأمور يمكن عكسه لكن ينبغي لهذه الغاية اعتماد سياسات إرادية ومنسقة".

