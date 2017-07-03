كابول (وكالات)

قالت وكالة «خاما برس» الأفغانية أمس، إن 11 عنصراً من جماعة «خراسان» التابعة لتنظيم «داعش» قتلوا، في بغارتين تم تنفيذهما في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان، فيما قتل مسلحو «طالبان» 13 عنصراً في مليشيا مؤيدة للحكومة الأفغانية في كمين شمال أفغانستان.

وقالت الحكومة الإقليمية في بيان، إن 6 من عناصر «داعش» قتلوا في قصف جوي، تم تنفيذه بالقرب من بلدتي «تورا بورا»، و«أليف خال» بمنطقة «باشر أجام» الليلة الماضية. وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تخص الجماعة.

وفي قصـــف جوي آخر تم تنفيذه بالقــــرب من بلــدة تانجي بمنطقــة أشين، قتل 5 من «داعش»، حسب البيان. وذكر المسؤولون المحليون أنـــه لم يتكبـد السكان المحليون وأفراد الأمن أي خسائر بشرية في عمليات القصف الجوي.

من جهة أخرى، قال منير فرهاد المتحدث باسم حاكم ولاية بلخ شمال أفغانستان أمس، إن مسلحي «طالبان» قتلوا 13 عنصراً في مليشيا مؤيدة للحكومة في كمين، حين كانوا يستعدون لشن عملية ضد المتمردين في إقليم شيمتال، بعد ظهر السبت على بعد 40 كلم من عاصمة الولاية مزار الشريف.

وأوضح «كانوا 13 من الشبان ليس بينهم ناج، نحن نحقق في الأمر». وتم تدريب عناصر هذه الميليشيا المحلية تحت إشراف وزارة الداخلية لحماية المنطقة من هجمات المتمردين، وكثيراً ما ينضمون إلى عمليات القوات النظامية. وتبنت «طالبان» العملية عبر المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.