إيطاليا تطالب أوروبا بفتح موانئها للاجئين

عواصم (وكالات)

دعا وزير الداخلية الإيطالي ماكرو مينيتي أمس، الدول الأوروبية إلى فتح موانئها للمراكب التي تنقذ المهاجرين لتخفيف العبء عن روما، وذلك قبيل اجتماع في باريس مع نظيريه الفرنسي والألماني. فيما وجه المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين فيليبو جراندي، نداء دعا فيه إلى مزيد من التضامن الدولي مع إيطاليا التي تواجه موجات وصول اللاجئين والمهاجرين منذ بداية السنة.

وقال مينيتي في مقابلة مع صحيفة الماساجيرو الإيطالية اليومية إن إيطاليا تتعرض «لضغوط هائلة». وكانت إيطاليا هددت بمنع دخول السفن الأجنبية التي تنقذ مهاجرين في البحر المتوسط، من دخول موانئها. وسجل وصول أكثر من 83 ألف مهاجر إلى إيطاليا بارتفاع فاق 19% مقارنة بنفس الفترة العام الفائت. كما هددت بإغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ الممولة من القطاع الخاص، أو قطع التمويل عن الدول الأوروبية التي فشلت في المساعدة في الأزمة.

وقال الوزير الإيطالي إن السفن التي تنقذ المهاجرين «ترفع أعلام مختلف الدول الأوروبية»، مشيرا إلى انخراط سفن المنظمات غير الحكومية وسفن عملية (صوفيا) الأوروبية ضد المهربين، وسفن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في هذه الجهود، علاوة على سفن خفر السواحل الإيطاليين.

وشدد على أنه «ليس من المقبول أن تكون الموانئ الإيطالية هي الوحيدة التي يتم توجيه اللاجئين إليها، هذا هو لب المسألة».