مهرجانات بيت الدين تنطلق بتحية كبار الفنانين

بيت الدين (لبنان) (أ ف ب)

انطلقت الدورة الـ32 من مهرجانات بيت الدين، أحد أعرق المهرجانات وأهمها في لبنان، مساء أمس الأول بتحية لكبار الفنانين العرب والعالميين، أداها المغني الفلسطيني الشاب عمر كمال برفقة أوركسترا جاز (بيغ باند) من لندن والأوركسترا اللبنانية بقيادة ميشال خير الله.

ويتميز عمر كمال الملقب بـ«فرانك سيناترا فلسطين» بتأديته أغنيات شهيرة، من الثقافتين الشرقية والغربية، يقدمها بنكهة مميزة.

وأمام ثلاثة آلاف شخص، غنى كمال وعزف على البيانو وأدى على طريقته الخاصة أغنيات لكبار الموسيقيين العالميين، من أمثال مايكل جاكسون وتوم جونز بروس سبرينغستين.

وتوجه كمال إلى الجمهور تارة بالإنجليزية وتارة بالعربية المطعمة باللهجة الفلسطينية ليقدم له الأغنيات ويروي له أطرافاً من قصة حياته.