تدريبات رياضية في مكاتب الموظفين باليابان

طوكيو(أ ف ب)

يعمد موظفون يابانيون إلى التدرب على حركات رياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية واندفاعهم في العمل، في ممارسة ليست بالنادرة في اليابان.. وبدأت شركة «ادوك أنترناشونال» للمعلوماتية الواقعة في ضاحية طوكيو قبل تطبيق هذه الطقوس المعروفة باسم «راجيو تايسو» وترجمته «الجمباز الراديوي»، وهي تمارين تجرى في بادئ الأمر عبر الاستماع لبرنامج يجمع بين نغمات البيانو والتعليمات، ويبث عبر قنوات الراديو.

وحذر أستاذ العلوم السلوكية في جامعة واسيدا في طوكيو من أن النقص في التمرين خلال الأسبوع يؤدي إلى أمراض القلب والسكري، حتى لو تمت ممارسة أنشطة رياضية خلال نهاية الأسبوع.