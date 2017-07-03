كندا تحتفل بمرور 150 عاماً على تأسيسها

أوتاوا (د ب أ)

احتفلت كندا في 13 مقاطعة وإقليماً عبر ست مناطق زمنية بدءاً من نيوفاوندلاند في الشرق وحتى منطقة يوكون في الشمال الغربي بالذكرى الخمسين بعد المئة على تأسيسها.. وأقيمت حفلات موسيقية ومراسم أداء القسم للمواطنين الجدد.

وشارك ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا في الاحتفالات في العاصمة الكندية مع رئيس الوزراء جاستن ترودو والحاكم العام ديفيد لويد جونستون وغيره من الشخصيات البارزة.

وبموجب النظام البرلماني الاتحادي الكندي، فإن البلاد لا تزال ملكية دستورية وتعتبر ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حاكماً أعلى للدولة.

وشملت احتفالات المساء عروضاً من قبل فريق الروك الأيرلندي وعرض سيرك دو سوليه الكندي الشهير.

ووافق السبت الذكرى الــ150 لتأسيس دولة ذات حكم ذاتي عام 1867.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كندا المجاورة «يوم وطني سعيد لكندا لجميع شعب كندا العظيم ولرئيس وزرائكم وصديقي الجديد جاستن ترودو».