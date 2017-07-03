قتيلان بانفجار قنبلة في مقديشو

مقديشو (رويترز)

قالت الشرطة الصومالية إن قنبلة زرعت على جانب الطريق أدت إلى انفجار حافلة صغيرة شمالي العاصمة مقديشو في وقت متأخر من مساء أمس الأول، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

وقال المقدم ظاهر أحمد من الشرطة إن الانفجار وقع في طريق مزدحم في حي إيلاشا الذي يقع على بعد أقل من 20 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة. وقال لـ «رويترز» إن القنبلة قتلت السائق وامرأة، وأصابت ستة مدنيين آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ونفذت حركة «الشباب» الصومالية المتشددة هجمات متكررة استهدفت مسؤولين ومكاتب حكومية ومواقع مدنية.

وتشن حركة الشباب تمرداً بهدف الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تساندها.