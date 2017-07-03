الكويت: لم نتخذ أي إجراءات استثنائية لمواجهة تهديدات إرهابية

الكويت (وكالات)

نفت وزارة الداخلية الكويتية أمس، قيامها باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة مخاطر خارجية أو تهديدات إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ردا على ما أثير في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن إن الخطط الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المؤسسة الأمنية لم تأت تحسبا لأي مخاوف أو مخاطر خارجية أو تهديدات إرهابية محددة بل ضمن خطة موضوعة انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك امتدادا إلى عيد الفطر.

وأضافت أن العمل في تنفيذ الخطة الأمنية مازال مستمرا بشكل متكامل عبر تنسيق متكامل بين جميع القطاعات المعنية الأمنية الميدانية في إطار استراتيجية شاملة محددة سلفا.

وأكدت أن الخطة تخضع للإشراف الكامل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح والقطاعات الأمنية كافة كل وفق اختصاصاته ومهامه الموكلة له.

وذكرت الوزارة أن العمل بالخطة الأمنية مستمر وفق الاستراتيجية المقررة، إذ تخضع للمراجعة والدراسة على نحـــو دائم، مؤكدة أن رجال الأمن هم العين الساهرة على أمن الوطن وأمان المواطنين.