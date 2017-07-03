الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في بنغازي

طرابلس (وكالات)

قصفت مقاتلات الجيش الليبي أمس، مواقع بقايا الجماعات الإرهابية بالمدافع الثقيلة قرب مستشفى الجمهورية ومحيطها في حي الصابري بمدينة بنغازي، وذلك بعد إعلان القوات الخاصة تحرير منطقة «سوق الحوت» بعد معارك شرسة.

وأصدر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، قراراً يقضي بتعيين آمر لمنطقة بنغازي العسكرية، وينص القرار على تعيين العميد عبد المالك محمد مسعود العوكلي، آمراً لمنطقة بنغازي العسكرية، بحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية. ومن المنتظر أن تعلن القيادة العامة للجيش الليبي، خلال الأيام القليلة القادمة عن تحرير مدينة بنغازي بالكامل.

وفي سياق آخر، وجه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم المنتهية ولايته في ليبيا، الألماني مارتن كوبلر مساء أمس الأول، رسالة مصورة بمناسبة انتهاء فترة عمله رسمياً وتكليف اللبناني غسان سلامة خلفاً له.

وتقدم كوبلر بالشكر لليبيين، معرباً عن امتنانه لحفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم وتصميمهم، وكذلك التضحيات التي قدّموها، وقال: «إن الأحلام لن تتحول إلى حقيقية بين عشية وضحاها، ولهذا يجب أن لا تذهب كل التضحيات التي قُدِمت هباءً». وأكّد كوبلر أن الاتفاق السياسي الليبي موجه للمرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور، الذي قال «إنه لا يمكن معالجة كل الحقوق إلا من خلاله». وحول إمكانية تغيير أو تعديل الاتفاق السياسي الذي وقع نهاية عام 2015 بين الفُرقاء الليبيين، قال كوبلر: «يمكنكم التخلي عن الاتفاق السياسي والعودة إلى المفاوضات من جديد لسنة أخرى.