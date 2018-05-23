وفاة عملاق الأدب الأميركي فيليب روث عن 85 عاما

وكالات

توفي الكاتب الأميركي فيليب روث الذي يعتبر من عمالقة الأدب الأميركي عن 85 عاما، على ما ذكرت عدة وسائل إعلام أميركية.

وأوردت مجلة "ذي نيويوركر" بداية نبأ وفاته قبل أن تؤكده أيضا صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن صديق مقرب من الأديب الذي كان يقيم في نيويورك وكونيتيكت.

كما أكد كاتب سيرة روث الذاتية بليك بيلي، وفاته على موقع "تويتر"، قائلا إن الكاتب مات "محاطاً بأصدقاء العمر الذين أحبوه بصدق".

وقد ورد اسم فيليب روث الغزير الإنتاج مرات عدة لنيل جائزة نوبل للآداب من دون أن يحصل عليها.

اشتهر عام 1959 عندما كتب رواية "وداعا كولومبوس" التي حصل بها على جائزة الأميركية القومية للكتاب والرواية. كما حصل مرتين على جائزة الكتاب الوطني، ومرتين على جائزة النقاد الوطنية للكتاب.