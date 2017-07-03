مصر: الإعدام والسجن لـ 134 مداناً بقضية «مذبحة كرداسة»

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 20 مداناً في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة في عام 2013 بالإعدام شنقاً، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية خلية «إخوانية» تسعى لتأليب الرأي العام ضد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود، كما تمكن الجيش المصري من اكتشاف وتدمير نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء وضبط إرهابيين وكمية من المواد المخدرة.

وقضت محكمة مصرية بمعاقبة 20 مداناً بالإعدام شنقاً لإدانتهم في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة في عام 2013.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والتي قضت أيضاً بالسجن المؤبد لـ80 مداناً آخرين والمشدد 15 عاماً لـ33 مداناً والسجن 10 سنوات لمدان واحد. وألزمت المحكمة المدانين دفع غرامة قدرها 11 مليون جنيه «ما يعادل 600 ألف دولار» تعويضاً عن الأضرار التي أصابت مبنى قسم شرطة كرداسة، فيما برأت 21 متهماً آخرين. وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية، ارتكاب المدانين جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.

ووجهت النيابة للمدانين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، وقتل 11 ضابطاً من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة. كما وجهت النيابة للمدانين تهم إتلاف مبنى القسم، وحرق سيارات ومدرعات للشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.