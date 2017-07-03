القوات العراقية تضيق الخناق على «داعش» بالموصل

سرمد الطويل (بغداد، وكالات)

واصلت القوات العراقية السيطرة على مساحات جديدة من المدينة القديمة في غرب الموصل، في إطار عملياتها لطرد تنظيم داعش الإرهابي من آخر مواقعه في ثاني أكبر مدن العراق.

وقال العميد الركن في قوات مكافحة الإرهاب نبيل الفتلاوي لوكالة فرانس برس أمس، إن «أعداد مقاتلي داعش، والتي نحصل عليها عن طريق المصدر أو معلومات التحالف، تتراوح ما بين أكثر أو أقل من 300 مقاتل، معظمهم من جنسيات أوروبية، وعرب من جنسيات أخرى أو من أصول آسيوية». وأضاف «لا نستطيع تحديد وقت انتهاء المعارك بسبب طبيعة الشوارع الضيقة في المدينة القديمة، وأيضاً وجود محتجزين من المدنيين داخل المدينة القديمة. ولكن يمكنني القول خلال أيّام».

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق أن «قوات مكافحة الإرهاب تحرر منطقة مكاوي في المدينة القديمة». ورغم أن المنطقة التي لا يزال يسيطر عليها التنظيم صغيرة جداً، غير أن أزقتها وشوارعها الضيقة، بالإضافة إلى وجود مدنيين بداخلها، تجعل العملية العسكرية محفوفة بالمخاطر.

واستعادت القوات العراقية أمس الأول السيطرة على مجمع طبي شمال المدينة القديمة، بعد معارك طويلة، لتعزل تنظيم داعش حالياً عن محيطه خارج مربع المدينة القديمة.