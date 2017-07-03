لبنان: قتيل بحريق في مخيم للاجئين السوريين

بيروت (وكالات)

قتل شخص بحريق كبير اندلع في مخيم للاجئين السوريين في سهل البقاع شرق لبنان أمس، ما أرغم مئات آخرين على الفرار، وفق ما أكد الصليب الأحمر اللبناني لوكالة فرانس برس وتصاعدت سحب من الدخان الأسود وألسنة لهب من الموقع قرب بلدة قب إلياس على مسافة نحو ساعة بالسيارة من العاصمة بيروت، وأظهرت لقطات بثتها قناة (إم.تي.في) اللبنانية انفجاراً واحداً على الأقل.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز أن الحريق أتى على المخيم بالكامل تقريباً فيما مرت عربة إطفاء عبره على الأرض التي لا زالت تأكلها النيران. وقال لاجئ سوري إن كثيراً ممن كانوا يعيشون في المخيم فروا إلى لبنان من الرقة السورية.

وقالت دانا سليمان المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «بدأنا التقييم لنعرف عدد الخيام التي تضررت. وفور انتهاء التقييم سنقدم للعائلات كل المساعدة التي يحتاجونها، على ما يبدو بدأ الحريق بسبب موقد للطهي. ننتظر التأكد من ذلك».

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إن الحريق أدى إلى «قتيل وإصابة ستة آخرين بجروح». وأشار إلى أن «نحو 700 لاجئ غادروا المخيم». وأفاد سكان في المنطقة أن القتيل هو طفل. وأفاد مراسل لفرانس برس في المكان أن قوة النيران وسرعة الهواء حالت دون السيطرة سريعاً على الحريق الذي امتد إلى حقل قمح مجاور. واستخدم سكان المنطقة صهاريج مياه للمساعدة على إخماد الحريق. وقال ظافر النخلاوي، واحد سكان بلدة قب إلياس، «لم يبق سوى ثلاث خيم من أصل 93 في المخيم كما احترق 50 دونماً من حقل قمح مجاور»، مرجحاً أن يكون السبب هو الارتفاع في درجة الحرارة.