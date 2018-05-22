3 إرهابيين يستسلمون للجيش الجزائري



تاريخ النشر: الأربعاء 23 مايو 2018 الجزائر(د ب أ) أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أن ثلاثة إرهابيين سلموا أنفسهم، بينهم مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، للسلطات العسكرية جنوبي البلاد. وأوضحت أن الإرهابي الخطير المسمى «أ.مولتافة»، المكنى «أبو عيسى»، مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، سلم نفسه بولاية تمنراست.وسلم الإرهابي «أ.البكاي» الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016، نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست، فيما سلم الإرهابي المسمى «غ. لكحل» أيضاً نفسه للسلطات العسكرية بولاية أدرار، وهو الذي كان ينشط ضمن أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ التحاقه بالجماعات الإرهابية عام 2012.