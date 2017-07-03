«صاندي تايمز»: نظام الأسد ضالع بأكبر قضايا الاحتيال لتمويل سلاحه الكيماوي

لندن (وكالات)

نشرت صحيفة «ذا صاندي تايمز» البريطانية تقريراً كشفت فيه عن خفايا قضية «بيريبيليشني» الذي قتل وسط عملية مالية سرية شملت موسكو وسوريا، مشيرة في تقريرها إلى أن «النظام السوري متورط بواحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي، إذ إنه مول سلاحه الكيماوي من خلال شركات متهمة بالتهرب الضريبي».

وكتبت الصحيفة في تقريرها تحت عنوان «تسمم روسي مقرب من الأسد في لندن»، موضحة أن «مقتل ألكسندر بيربيشيلليني في ظروف غامضة بعد الكشف عن تورطه في مزاعم احتيال ضريبي تطال مسؤولين في الحكومة الروسية لديهم صلة بحسابات مصرفية مرتبطة بشبكة من الحسابات المصرفية الخارجية التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد».

وكشفت في تقريرها عن وثائق مالية بينت أن مجموعة استثمارية تقول السلطات الأميركية إن عصابة روسية تديرها وتتصل بالحكومة الروسية، أرسلت ما لا يقل عن 900 ألف دولار لشركة مملوكة لرجل أعمال على صلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنها واحدة من العديد من الهياكل التي استخدمت لغسل ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الروسية المسروقة قبل عقد من الزمان في ما يتعلق بما يسمى «قضية ماغنتسكي»، التي توصف بأنها قضية الفساد الأكثر شهرة في روسيا في ظل رئاسة فلاديمير بوتين.

وأوردت الصحيفة أيضا أنها اطلعت على وثائق تؤكد بأن شركة سويسرية تدار من قبل بيرفيشيلليني نفسه، أرسلت أكثر من مليوني دولار أميركي إلى شخص له علاقة ببرنامج سوريا للأسلحة الكيماوية.

وكشفت البيانات المصرفية المسربة والعقود المالية وغيرها من الوثائق أن الملايين من الجنيهات تدفقت بين العديد من الكيانات والأفراد السوريين الآخرين، الذين تم تجميد أصولهم من الحكومة الأميركية لمساعدة بشار الأسد. وكان بيريبيليشني فر إلى المملكة المتحدة بعد ملاحقة شركته لمزاعم غسيل أموال لعصابات روسية على صلات بالكرملين.

وانهار بيريبيليشني (44 عاما) وخرج منه قيء سائل «أصفر أخضر» قبل أن يموت بالقرب من منزله في ويبريدج في عام 2012، وعثر على آثار من مادة كيميائية موجودة في مصنع «جيلسميوم إليغانز» السام، الذي يعتقد أن قتلة من الروس، استخدموه لقتله.