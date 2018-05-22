الاحتفال اليوم بالذكرى الـ 1078 لتأسيس الجامع الأزهر

أحمد شعبان (القاهرة)

يُقيم الأزهر الشريف احتفالاً حاشداً اليوم الأربعاء يحضره الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من كبار العلماء والمسؤولين وقيادات الأزهر، وذلك بمناسبة مرور 1078 عاماً هجرياً على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

ومن المقرر أن ينعقد على هامش الاحتفال عدد من الفعاليات تتضمن: حلقات تعريفية بيوم افتتاح الجامع الأزهر وإقامة أول صلاة جمعة فيه، إضافة إلى جولة سياحية داخل الجامع الأزهر، وكذلك إقامة ركن خاص بعام القدس 2018، وآخر للمواهب الأزهرية الشابة، وثالث للأطفال، إضافة إلى حفل إفطار جماعي.

يذكر أن الجامع الأزهر يعد من أقدَمِ المساجد التي تمَّ إنشاؤها في مدينة القاهرة (361هـ، 972م)، ليكون جامعاً وجامعة تدرس فيه مختلف العلوم والمعارف.

وكان شهر مارس الماضي قد شهد افتتاح أكبر وأوسع عمليات الترميم والتطوير التي شهدها الجامع الأزهر على مر تاريخه الذي تجاوز الألف عام.