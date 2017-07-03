21 قتيلاً في انفجار سيارة ملغومة بدمشق

دمشق (وكالات)

قتل 21 شخصاً وأُصيب العشرات بانفجار سيارة ملغومة استهدفت العاصمة السورية دمشق، من بين القتلى سبعة من قوات النظام السوري والفصائل الموالية له. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن أعداد الخسائر البشرية من جراء التفجير مرشح للارتفاع بسبب وجود حالات خطرة بين المصابين. وأوضح البيان أنه لم يتم التمكن حتى الآن من معرفة ما إذا كان بقية القتلى من المدنيين.

وكانت قوات النظام السوري فجرت في وقت مبكر من أمس سيارتين مفخختين في طريق المطار بمدينة دمشق، وذلك بعد ملاحقتهما فيما فجر انتحاري السيارة الثالثة في منطقة باب توما، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وأفاد الإعلام الرسمي أن «الجهات المختصة» لاحقت صباحاً ثلاث سيارات مفخخة، وتمكنت من تفجير اثنتين عند مدخل دمشق فيما حاصرت الثالثة في ساحة التحرير قرب منطقة باب توما في شرق دمشق قبل أن يقوم الانتحاري بتفجير نفسه.

وأسفر التفجير في ساحة التحرير عن مقتل «21 شخصاً، بينهم سبعة عناصر أمن ومدنيان»، وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الذي أشار إلى أنه لم يتم تحديد هوية القتلى الآخرين حتى الآن. وأشار المرصد إلى إصابة 53 شخصاً آخرين.