مصرع 5 جنود بهجوم انتحاري تبنته «الشباب» في الصومال

مقديشو (وكالات)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، أن ما لا يقل عن خمسة جنود قتلوا عندما فجر انتحاري نفسه بالقرب من مركبتهم على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. وقال قائد الجيش الصومالي محمود محمد تيمادي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن ما لا يقل عن خمسة جنود قتلوا في الهجوم. وكان رائد شرطة يدعى عبد القادر علي قال في وقت سابق أمس، إن الهجوم استهدف موكباً عسكرياً كان يمر في منطقة أفجوي على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال غربي مقديشو. وأضاف «ما نؤكده أن مركبة عسكرية تعرضت لهجوم» وأضاف أن هناك ضحايا، لكن عدد القتلى لم يتحدد بعد. وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس التابعة لها، ولكنها قالت إن الهجوم أودى بحياة 12 جندياً. وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة «الشباب» عبدالعزيز أبو مصعب لـ«رويترز»، إن الحركة مسؤولة عن الهجوم. وأضاف أن الانفجار أسفر عن تدمير شاحنة عسكرية ومقتل 12 جندياً، مضيفاً أن سيارة أخرى في الموكب تعرضت لأضرار.

والجنود الذين كانوا في الموكب من القوات الخاصة بالجيش الصومالي الذين تلقوا تدريباً أميركياً. واستهدفتهم حركة «الشباب» الإرهابية على نفس الطريق مراراً من قبل. وكانت الحركة قد كثفت من هجماتها مع بدء شهر رمضان في الصومال.