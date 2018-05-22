مقتل عسكريين بهجوم انتحاري شرق ليبيا

بنغازي (أ ف ب)
قتل عسكريان على الأقل وخطف آخر أمس الثلاثاء في هجومين استهدفا نقاط أمن نصبها الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وقال مسؤول كبير في الجيش الوطني الليبي لوكالة فرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه «توجهت سيارة مفخخة من نوع هونداي توسان إلى بوابة الـ60 جنوب أجدابيا وتم استهداف البوابة فقتل جنديان من الكتيبة 152 مشاة التابعة للقيادة».
من جانب آخر، هاجم مسلحون «بوابة أوجله بثلاث سيارات دفع رباعي وتم اختطاف الجندي ارحومة مفتاح احمودة التابع لمديرية أمن أوجلة من البوابة وحرق البوابة بالكامل ونجاة جندي آخر فر من الهجوم». وتقع البوابة عند مدخل بلدة أوجلة الشمالي على الطريق مع أجدابيا وتبعد عن اجدابيا نحو 200 كيلومتر. ووقع الهجومان في وقت مبكر صباحاً، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنهما. وفي مارس تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي اعتداءين على «الجيش الوطني الليبي» في منطقة اجدابيا اوقعا قتيلين وثمانية قتلى على التوالي.
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ومنذاك تراجع الإرهابيون إلى الصحراء حيث يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات بحسب محللين ومصادر عسكرية ليبية.