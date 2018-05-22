مقتل عسكريين بهجوم انتحاري شرق ليبيا

بنغازي (أ ف ب)

قتل عسكريان على الأقل وخطف آخر أمس الثلاثاء في هجومين استهدفا نقاط أمن نصبها الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وقال مسؤول كبير في الجيش الوطني الليبي لوكالة فرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه «توجهت سيارة مفخخة من نوع هونداي توسان إلى بوابة الـ60 جنوب أجدابيا وتم استهداف البوابة فقتل جنديان من الكتيبة 152 مشاة التابعة للقيادة».

من جانب آخر، هاجم مسلحون «بوابة أوجله بثلاث سيارات دفع رباعي وتم اختطاف الجندي ارحومة مفتاح احمودة التابع لمديرية أمن أوجلة من البوابة وحرق البوابة بالكامل ونجاة جندي آخر فر من الهجوم». وتقع البوابة عند مدخل بلدة أوجلة الشمالي على الطريق مع أجدابيا وتبعد عن اجدابيا نحو 200 كيلومتر. ووقع الهجومان في وقت مبكر صباحاً، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنهما. وفي مارس تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي اعتداءين على «الجيش الوطني الليبي» في منطقة اجدابيا اوقعا قتيلين وثمانية قتلى على التوالي.

وتبنى الإرهابيون أيضاً هجوماً انتحارياً في مطلع مايو في طرابلس ضد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أوقع 14 قتيلًا. واستفاد تنظيم «داعش» الإرهابي من الفوضى في ليبيا لكي يتمركز في سرت (شمال) في يونيو 2015 ولكن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يوجد مقرها في طرابلس، استعادت السيطرة على المدينة في ديسمبر 2016 بإسناد جوي من الجيش الأميركي الذي يشن بصورة متكررة ضربات ضد المتطرفين في الجنوب الليبي.

ومنذاك تراجع الإرهابيون إلى الصحراء حيث يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات بحسب محللين ومصادر عسكرية ليبية.