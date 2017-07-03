ميليشيا الحوثي تكرس النهج الطائفي

عدن (الاتحاد)

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية تكريس النهج الطائفي وزرع النزعات والفرقة بين أفراد المجتمع اليمني وتسخيرها لصالح أجندة إيرانية للسيطرة على المنطقة. وشرعت الميليشيات خلال الأيام الماضية بعقد سلسلة دورات تدريبية لعسكريين وتربويين في عدة محافظات واقعة تحت سيطرتهم من أجل نشر الفكر الطائفي الشيعي، وبث معتقدات خاطئة بين أفراد المجتمع. وأفاد مصدر محلي في محافظة المحويت أن الميليشيات أقامت سلسلة دورات مكثفة لعدد من المعلمين الموالين لها استعداداً للعام الدراسي القادم، وأن تلك الدورات ركزت على كيفية نشر فكر ميليشيا الحوثي والمعتقدات التي يحملونها، وأن هذه الدورات كانت متزامنة مع دورات أخرى في معسكرات أمنية من بينها الشرطة والنجدة وقوات الأمن والخاصة. وأضاف أن الميليشيات تسعى من خلال هذه الندوات والفعاليات إلى ترسيخ الولاء للميليشيات وللفكر الطائفي الذين يحملونها ويريدون تعميمهما على مستوى اليمن.