هبوط طائرة ركاب اضطرارياً في جدة إثر خلل فني



تاريخ النشر: الأربعاء 23 مايو 2018 الرياض (وام) هبطت طائرة مستأجرة من قبل الخطوط السعودية الليلة قبل الماضية اضطرارياً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بسبب خلل في النظام الهيدروليكي ومنظومة العجلات الأمامية في رحلة متجهة من مطار المدينة المنورة إلى مطار دكا في بنجلاديش. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مكتب تحقيقات الطيران التابع للهيئة العامة للطيران المدني السعودي بيانه أنه في يوم الاثنين أقلعت الطائرة المستأجرة من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز أيرباص A330 في رحلتها المجدولة رقم (SV3818) من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة متجهة إلى مطار دكا في بنجلاديش وعلى متنها 141 راكباً وطاقم الطائرة المكون من عشرة أفراد وأثناء الرحلة تعرضت الطائرة لخلل فني في منظومة الهيدروليك مما استدعى تغيير مسارها والتوجه لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث هبطت في تمام الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي دون نزول العجلات الأمامية وتوقفت في نهاية المدرج. وبين المكتب أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار باشرت عملها للتعامل مع الحالة الطارئة، وجرى إخلاء الركاب عن طريق مزالق الطوارئ في الطائرة، مشيراً إلى تعرض 52 راكباً لإصابات طفيفة.. فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء. وعلى الفور شكل مكتب تحقيقات الطيران فريقاً مختصاً للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.