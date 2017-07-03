واشنطن: الإمارات والسعودية واجهتا تمدد إيران باليمن والمنطقة

واشنطن (وكالات)

قال جاك كين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية السابق، إن كلاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقفا في وجه التمدد الإيراني في اليمن والمنطقة العربية.

وتابع كين في إطار المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس قائلاً: «شكراً لكل من القائدين الشابين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان، لوقوفهما ضد استراتيجية النظام الإيراني في اليمن».

كما أضاف: «استراتيجية النظام الإيراني قائمة على دفع القوات الأميركية إلى الخروج من المنطقة، والسيطرة على المنطقة نفسها». وأكد: «إيران تتحرك بثبات نحو الهيمنة الإقليمية، ويجب علينا إيقافها». وتابع: «نحن نجتمع كأشخاص يحترمون الحرية بسبب واحد، فقط من أجل أن تكون إيران حرة».