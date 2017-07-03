20 حالة وفاة و1600 إصابة بالكوليرا في حجة

عدن (الاتحاد)

أعلنت مصادر طبية في مديرية «المحابشة» وسط محافظة حجة، شمال غرب البلاد، عن تسجيل 1600 حالة إصابة بمرض الكوليرا توفيت منها 20 حالة حتى اللحظة، وسط انتشار كبير للمرض في ظل استمرار سيطرة الميليشيات الانقلابية على المحافظة وعرقلتها للجهود الصحية والإغاثية. وأفادت المصادر أن المرض يتفشى بشكل كبير في أوساط الأهالي بالمديرية خلال الشهرين الماضيين دون أية تحركات عاجلة لمجابهة الوباء، مضيفاً أن مديرية «المحابشة» سجلت أكثر الوفيات والإصابة، وتم إعلانها منطقة موبوءة نتيجة انتشار المرض فيها بشكل كبير.

وأشارت المصادر إلى أن التدخلات الطبية لم تكن كافية للحد من انتشار المرض، إلى جانب العراقيل التي تقوم الميليشيات بوضعها أمام المنظمات الإغاثية الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، محذرين من تفاقم الوضع بين سكانها والذي ينذر بكارثة إنسانية.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية، بصرف 400 مليون ريال لمحافظات إقليم عدن وذلك لمواجهة وباء الكوليرا ومعالجة أسبابه في محافظات، عدن ولحج وأبين والضالع.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تسخير الجهود كافة للقضاء على وباء الكوليرا، منوهاً بأن الحكومة قدمت كل الدعم والإمكانات اللازمة للسلطات المحلية، وذلك لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى. ووضع رئيس الوزراء هذه المبالغ تحت تصرف محافظي المحافظات ومديري عموم الصحة، على أن تسخر في معالجة الوباء ومعالجة أسبابه.

وفِي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء الكوليرا؛ بهدف متابعة انتشار وانحسار الوباء على مدار اليوم بناء على ما ترفعة اللجنة الفرعية، وتنظيم وتنسيق وتوجيه جهود المنظمات والمؤسسات والجمعيات المحلية التي تعمل على مكافحة الوباء، وبما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى والإنجاز العاجل، وترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الوزراء بشكل يومي.