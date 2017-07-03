الإمارات تقدم 53 حافلة مدرسية جديدة

عدن (الاتحاد، وكالات)

وصلت إلى ميناء عدن أمس 53 حافلة خاصة بدعم قطاع التعليم والأندية ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيع الأوضاع وإعادة الحياة في المحافظات اليمنية المحررة. وتعد هذه المساعدات الدفعة الأولى التي سيتم توزيعها على المدارس والأندية الرياضية في عدن والمحافظات المجاورة، حيث تم استقبال المساعدات من قبل ممثلين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ووكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي.

وقدم وكيل عدن الشكر والتقدير لدولة الإمارات على الدعم المتواصل في مختلف المجالات والقطاعات الخدمية على مستوى عدن والمحافظات المحررة، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية كانت حاضره منذ الوهلة الأولى في مدينة عدن، وسعت إلى تقديم الدعم والمساندة للمدينة والمحافظات المحررة المجاورة لها دون استثناء في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين والنهوض بالبنية التحتية المدمرة جراء الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وأشار إلى أن وصول باصات نقل لدعم قطاع التعليم والرياضة ليست بجديدة عن الإمارات التي قدمت الكثير والكثير في سبيل إعادة الأمل وتطبيع الحياة من جديد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الرقيبي مدير عام مكتب التربية والتعليم عدن، إن هذه الدفعة الأولى من الحافلات المقدمة من «الهلال» لقطاع التعليم، وهناك مجموعة أخرى ستصل قريباً، مثمناً دور «الهلال الأحمر» الإماراتية، وجهودها الجبارة في دعم عملية التعليم والارتقاء بمستواها منذ تحرير المدينة في منتصف يوليو 2015.

وأوضح أن مساعدات الأشقاء في دولة الإمارات أسهمت في تطبيع العملية التعليمية، والنهوض بها عقب جملة من المشاريع التنموية في تأهيل البنية التحتية ورفدها بالإمكانات اللازمة وصول إلى هذه المكرمة المتمثلة بالحافلات، والتي ستساهم بشكل كبير في حل عدد من الإشكاليات التي كانت تواجهنا بخصوص النقل والمواصلات في قطاع التعليم.

وفي سياق متصل، ثمن محافظ سقطرى أحمد عبد الله السقطري، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للأرخبيل الذي شمل مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، وساهمت بدرجة فاعلة وكبيرة في الحفاظ على المؤسسة الخدمية في المحافظة التي شهدت تحسناً واضحاً، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ على مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة «حديبو» لتفقد الخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين.

وطاف المحافظ السقطري على أقسام المستشفى، مستمعاً من مدير عام مكتب الصحة والسكان سعد باحقيبة ومدير المستشفى الدكتور كرشنال نايك إلى الخدمات التي يقدمها المستشفى للسكان في المحافظة، وأهم الصعوبات والعوائق التي تواجه المستشفى والمقترحات التي تساهم في حلها، مؤكداً أن السلطة المحلية في المحافظة ستولي المستشفى الاهتمام الأكبر من خلال اتخاذ عدد من التدابير اللازمة لضمان تطوير الخدمات الطبية.