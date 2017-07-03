محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة توفر أعلى المستويات المعيشية لشعبنا

أبوظبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العاصمة أبوظبي ظهر أمس، حيث تشاور سموهما حول العديد من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم الوطن والمواطنين، وتأكيد أهمية توفير أعلى المستويات المعيشية لشعبنا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المسؤولين.