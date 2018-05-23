محمد بن راشد: الإعلام مسؤول عن تحفيز المجتمع لمضاعفة العمل والإنتاج

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سعي دولة الإمارات لتبوء أرقى مستويات الريادة في مختلف المجالات التنموية، هدف كبير يستدعي المشاركة الفاعلة والمؤثرة من القطاعات كافة في مسيرة البناء، بما يستوجبه ذلك من استنهاض الطاقات المبدعة كافة، وتحفيز إرادة المجتمع لخوض معترك المنافسة من مضمار التميز العالمي، وصولاً إلى أعلى المراتب، بما يؤسس لنموذج تنموي عالمي فريد، يقوم في جوهره على سعادة الناس وراحتهم.

وأوضح سموه أن الإعلام يتحمل جانباً كبيراً من مسؤولية تحفيز المجتمع، وتشجيع أفراده على مضاعفة العمل والإنتاج، وإذكاء الرغبة في المنافسة النزيهة، والحث على الإبداع، وتهيئة المجال للإتيان بأفكار غير تقليدية.

وقال سموه: «اختصار الزمن نحو المستقبل الذي نرجوه لدولة الإمارات والمنطقة، خيار استراتيجي، والإعلام شريك لنا في تحقيقه بتعريف الناس بكل ما يحمله الغد من فرص، والأخذ بيدهم للوصول لأفضل طرق الاستفادة منها، وكذلك ما قد ينذر به من تحديات، وكيفية الاستعداد لمواجهتها، والتصدي لها بحلول مبتكرة تعين على تحويلها إلى عناصر قوة تدعم طموحاتنا الكبيرة لمستقبل ينعم فيه الجميع بكل أسباب الرقي والتقدم».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لفيفاً من القيادات الإعلامية الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وكبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية العاملة في الدولة، في اللقاء الرمضاني الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء أمس في مدينة جميرا بدبي، حيث حرص سموه على مصافحة جميع الحضور، تقديراً من سموه للإعلام والإعلاميين.