واشنطن ترفض ادعاء رئيس فنزويلا بتورط دبلوماسيين أميركيين في مؤامرة



تاريخ النشر: الأربعاء 23 مايو 2018 واشنطن (رويترز) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء رفضها لاتهامات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باشتراك اثنين من كبار الدبلوماسيين الأميركيين فيما وصفه مادورو بأنها "مؤامرة عسكرية" أو التدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية لفنزويلا.

وكان مادورو قد أمر اليوم بطرد القائم بالأعمال الأميركي تود روبنسون وبريان نارانجو وهو دبلوماسي كبير آخر وطلب منهما مغادرة فنزويلا في غضون 48 ساعة.

ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو في الانتخابات التي جرت يوم الأحد وفرضت عقوبات جديدة بسبب هذه الانتخابات المثيرة للجدل.