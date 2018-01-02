9 يناير ملتقى «الإبداع الرياضي»

دبي (الاتحاد)
تنظم «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ملتقى الإبداع الرياضي التاسع تحت عنوان «تجارب مبدعة»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في قاعة جودلفين بفندق أبراج الإمارات.
ويتحدث في الملتقى الذي يتم تنظيمه سنوياً، قبل يوم واحد من حفل تكريم الفائزين بالجائزة، عدد من الفائزين بفئات الدورة التاسعة من الشخصيات القيادية والإدارية المحلية والعربية والدولية، وعدد من الرياضيين والرياضيات الفائزين بفئات الجائزة.
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وأضافت: يعد الملتقى من أهم الفعاليات الرياضية التي يبدأ بها كل عام، حيث تكون في صدارة الفعاليات خلال شهر يناير، وهو يعد من أهم أدوات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي ونشر ثقافة التميز والابتكار، وكذلك نشر قصص النجاح للرياضيين التي ساهمت بفوزهم بالجائزة وتسجيل أسمائهم في سجلات التميز والإبداع على المستوى المحلي والعربي والعالمي، إيماناً منا بأن قصص النجاح وتجارب المبدعين تشكل حافزاً لجميع العاملين في قطاعنا الرياضي من الرياضيين والإداريين في جميع المجالات والرياضات.
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وستواصل الأمانة العامة للجائزة الاستعانة بجهود عدد من طالبات مدرسة دبي الدولية في القوز للمشاركة في تنظيم فعاليات الملتقى من خلال عضوية فرق التسجيل والتوثيق والإعلام، انطلاقاً من دور الجائزة المجتمعي في مجال تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهارات الشباب.