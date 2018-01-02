9 يناير ملتقى «الإبداع الرياضي»

دبي (الاتحاد)

تنظم «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ملتقى الإبداع الرياضي التاسع تحت عنوان «تجارب مبدعة»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في قاعة جودلفين بفندق أبراج الإمارات.

ويتحدث في الملتقى الذي يتم تنظيمه سنوياً، قبل يوم واحد من حفل تكريم الفائزين بالجائزة، عدد من الفائزين بفئات الدورة التاسعة من الشخصيات القيادية والإدارية المحلية والعربية والدولية، وعدد من الرياضيين والرياضيات الفائزين بفئات الجائزة.

وقالت موزة المري أمين عام الجائزة: «تقوم الأمانة العامة للجائزة بإعداد برنامج جلسات الملتقى الذي سيتم إعلانه قريباً، كما قمنا بتوجيه الدعوات إلى المؤسسات الرياضية المحلية والعاملين في القطاع الرياضي وطلبة الجامعات لحضور جلسات الملتقى للاستفادة مما سيتم طرحه من المبدعين الذي سيتحدثون عن تجاربهم الإبداعية، وأبرز التحديات التي واجهوها في مشوارهم وحولوها إلى فرص للتطور والتميز، من أجل التحاور معهم وإلهام رياضيينا لتكوين نماذجهم الإبداعية التي تتناسب مع الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والتطلعات الكبيرة التي تضعها القيادة لشبابنا ورياضيينا للمساهمة في حركة التطور التي يشهدها الوطن في جميع المجالات.

وأضافت: يعد الملتقى من أهم الفعاليات الرياضية التي يبدأ بها كل عام، حيث تكون في صدارة الفعاليات خلال شهر يناير، وهو يعد من أهم أدوات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي ونشر ثقافة التميز والابتكار، وكذلك نشر قصص النجاح للرياضيين التي ساهمت بفوزهم بالجائزة وتسجيل أسمائهم في سجلات التميز والإبداع على المستوى المحلي والعربي والعالمي، إيماناً منا بأن قصص النجاح وتجارب المبدعين تشكل حافزاً لجميع العاملين في قطاعنا الرياضي من الرياضيين والإداريين في جميع المجالات والرياضات.

جدير بالذكر أن قائمة الفائزين في فئات الدورة التاسعة للجائزة تضم أسماء عديدة لرياضيين ورياضيات من اللاعبين والمدربين والإداريين والمؤسسات المحلية والعربية والدولية، وهو الأمر الذي سيثري قائمة المتحدثين في الملتقى ويزيد من استفادة القطاع الرياضي المحلي والعربي من جلساته التي سيتم بثها عبر شاشات قنوات دبي الرياضية الشريك الاستراتيجي للجائزة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة والتطبيق الذكي الخاص بالجائزة، وذلك سيراً على نهج الجائزة في تخصيص جلسات الملتقى لاستضافة شخصيات مرموقة تتحدث عن تجاربها الناجحة وجهودها الرائدة والتي كان من بينها الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الأسبق لهيئة رعاية الشباب في السعودية، والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة القدم ونائب الرئيس والمرشح السابق لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد من البطلات الأولمبيات العربيات والإداريين الإماراتيين والعرب ومن مختلف الاتحادات الرياضية الدولية ممن حققوا إنجازات كبيرة.

وستواصل الأمانة العامة للجائزة الاستعانة بجهود عدد من طالبات مدرسة دبي الدولية في القوز للمشاركة في تنظيم فعاليات الملتقى من خلال عضوية فرق التسجيل والتوثيق والإعلام، انطلاقاً من دور الجائزة المجتمعي في مجال تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهارات الشباب.