«الخدمة الوطنية» تطلق الدورة الصيفية التطوعية لطلاب وطالبات المدارس

أبوظبي (وام)

أطلقت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس، الدورة الصيفية التطوعية لطلاب وطالبات المدارس التي تستمر حتى 27 يوليو الجاري، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستقبل مركز تدريب سيح اللحمة بمدينة العين ومدرسة خولة بنت الأزور، طلاب وطالبات مدارس الدولة المنضمين للدورة التي جاءت تلبية لرغباتهم في المشاركة والاستفادة من البرامج التي تؤكد القيادة الرشيدة توفيرها بهدف حسن الاستفادة من أوقات الفراغ، بما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والوطن.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الدورة لم تقتصر على مشاركة الطالبات، بل شملت الطلاب بعد أن نسقت مع وزارة التربية والتعليم لتحديد الراغبين في المشاركة، مشيرة إلى أن الدورة تعد فرصة ثمينة لإعداد الطلاب وتجهيزهم ذهنياً وبدنياً بطابع حيوي يستند إلى المغامرات المحفزة والتدريبات المنتظمة، إضافة إلى زيادة وعيهم بثقافتهم وتاريخهم.

وأعدت الهيئة برنامجاً خاصاً للدورة مدته 4 أسابيع استجابة لرغبة أولياء الأمور وأبنائهم الذين أبدوا انتماءهم وولاءهم للوطن وقيادته الحكيمة، من خلال جوانب وأنشطة مختلفة، حيث تهدف هذه الدورة إلى تعميق الوعي وتنمية الولاء وتعزيز روح الانتماء لدى المتدربين، وصقل قدراتهم على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس وتنمية المهارات القيادية لديهم على أيدي أمهر المدربين والمدربات الذين يحظون بخبرات ومهارات عالية في مختلف مجالات التدريب الرياضي والاجتماعي، إلى جانب اختصاصيي واختصاصيات التغذية الذين يضعون النظام الغذائي الصحي والمتوازن للمشاركين.