«الهلال» تنفذ مشروع إفطار صائم في تعز

تعز (وام)

واصلت الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، توزيع وجبات إفطار الصائم على غير القادرين في محافظة تعز اليمنية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في إطار مشروع إفطار صائم الذي تنفذه الهيئة خلال شهر رمضان المبارك. وتوزع فرق الهلال 500 وجبة إفطار يومياً وسط مدينة تعز ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها «الهلال الأحمر» الإماراتية في إطار عام زايد 2018، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

واستهدفت عمليات التوزيع، أمس، شارع 26 سبتمبر، أقدم شوارع المدينة، وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، ابتداء من الباب الكبير وصولاً إلى النقطة الرابعة. وأعرب المستفيدون من المشروع عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم، مشيدين بجهود «الهلال الأحمر» الإماراتية في مدينتهم خاصة، وعلى مستوى المحافظات اليمنية عامة، والتي تؤكد نهج العطاء المتأصل الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتتواصل مسيرة الخير في دعم الشقيق والصديق.