عصام أبو القاسم (الشارقة)

يستعد مسرح الشارقة الوطني للمشاركة في عدد من الفعاليات المحلية والدولية خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في إطار إنفاذه لبرنامج عروضه للسنة الجارية، حيث يسافر المسرح إلى مدينة مالوم في السويد بدعوة من فرقة «مسرح بلا حدود» لتقديم مسرحية «النمرود» التي ألفها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتقدم الفرقة عرضها في 14 أغسطس المقبل، على مسرح بالاديوم بمدينة مالوم.

وتعد مسرحية «النمرود»، التي صمم صيغتها الإخراجية التونسي الراحل منصف السويسي، ويتقدم فريق تمثيلها الفنان أحمد الجسمي، من أكثر عروض الفرقة رسوخاً وتكلفة إنتاجيةً وتجوالاً دولياً، حيث أنجزت المسرحية منذ نحو عشر سنوات ومنذ ذلك الحين طافت بلداناً عربية وغربية عدة، محققة أصداء واسعة. وآخر عرض للمسرحية كان في إسبانيا في شهر مايو من السنة الماضية.

هذا، ويشارك مسرح الشارقة الوطني بمسرحية «اسكوريال» من تأليف الكاتب البلجيكي ميشيل دي جيلدرود (1898 1962) وإخراج حميد سمبيج، في مهرجان المسرح القومي في مصر، والذي يُنظم في الفترة 13 إلى 23 يوليو الجاري.

وعلى الصعيد المحلي، يشارك مسرح الشارقة الوطني في الموسم المسرحي المحلي في دورته الثالثة عشرة بمسرحية «غصة عبور» من تأليف تغريد الداوود وإخراج محمد العامري، وحصدت هذه المسرحية التي قدمت في الدورتين الماضيتين من مهرجاني «الشارقة للمسرح الخليجي» و«أيام الشارقة المسرحية» العديد من الجوائز. يذكر أن فرقة مسرح الشارقة فازت مؤخراً بجائزة جمعية المسرحيين في الدولة، الموسومة (جائزة الفرقة المسرحية المتميزة لموسم 20162017)، وذلك تقديراً لجهودها وأنشطتها وحيويتها الإدارية والفنية. ويضم المشهد المسرحي المحلي نحو 18 فرقة مسرحية.