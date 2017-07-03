هل تصبح الهند صديقاً دائماً لأميركا؟

ايميلي تامكين*

في واشنطن، يتعين على رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الرد على سؤال واحد: «هل تعتبر الهند عنصراً أساسياً في تحول أميركا الاستراتيجي إلى الشرق، أم أنها مجرد معرفة جيدة؟».

هكذا وصف «ميلان فيشناف»، من مؤسسة كارنيجي، الزيارة في لقاء مع شبكة «بي بي سي»، مردداً كلمات الكثيرين، ومنهم مودي نفسه، وهو يحدد رهانات زيارة رئيس وزراء الهند للبيت الأبيض. ويتمثل هدف مودي في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الهند لها أهميتها ليس فقط بالنسبة للمعاملات التجارية، بل لشراكة استراتيجية طويلة الأجل أو -كما ذكر الرئيس على حسابه الرسمي على تويتر- «هناك قضايا استراتيجية مهمة يجب مناقشتها مع صديق حقيقي».

وفي أحد المجالات على الأقل، تعد الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وكانت تعمل على تعميق التعاون الدفاعي مع واشنطن في السنوات الأخيرة. وفي تصريحات صحفية يوم الجمعة، أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تريد مساعدة الهند على التقدم كشريك دفاعي، مشيراً بشكل خاص إلى مكافحة الإرهاب وضمان حرية الملاحة في منطقة المحيط الهندي.

وفي الواقع، فقد التقى مودي يوم الاثنين مع وزير الدفاع «جيمس ماتيس»، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها بصدد إدراج «محمد يوسف شاه»، المعروف أيضاً باسم «سيد صلاح الدين»، على قائمة الإرهاب الأميركية، إذ يتزعم جماعة «حزب المجاهدين» المسلحة المسؤولة عن شن هجمات على الهنود في إقليم كشمير المتنازع عليه. وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية إن «صلاح الدين تعهد بعرقلة أي حل سلمي للنزاع في كشمير» بين الهند وباكستان.

بيد أن الدفاع ليس سوى مجرد مجال واحد للروابط، وهناك الكثير من القضايا الأخرى التي يمكن أن تفرق بينهما. فهناك مثلا التجارة، حيث يسعى نهج «أميركا أولا» الذي أعلنه ترامب بالنسبة للاقتصاد إلى استخراج أي مكاسب من شركاء الولايات المتحدة. وفي حين أن الهند لم تكن أبداً جزءاً من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي انسحب منها ترامب، فإنها جزء من الشراكة الاقتصادي الإقليمية الشاملة التي تقودها الصين، وهي كتلة تجارية تضم ست عشرة دولة وتتشكل في الوقت الحالي.