احتجاجات بمخيمات نازحي نينوى ضد مفوضية الانتخابات



تاريخ النشر: الأربعاء 23 مايو 2018 بغداد (الاتحاد) تظاهر العشرات من النازحين العراقيين في مخيمات المدرج والجدعة والحاج علي والحمام بناحية القيارة بمحافظة نينوى، احتجاجاً على قيام المفوضية بإلغاء نتائج مراكز الاقتراع الخاصة بتلك المخيمات. وقالت مصادر من داخل المخيمات إن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل والضغط على مفوضية الانتخابات لاحتساب أصواتهم ضمن الاقتراع العام بالانتخابات النيابية الأخيرة. وذكر المحتجون أنه سبق لمجلس المفوضين أن أصدر قراراً سابقا بإلغاء 26 مركزاً انتخابياً تضم أكثر من 150 محطة كانت خاصة بالتصويت في مخيمات المدرج والجدعة والسلامية والحاج علي والحمام، والتي تضم أكثر من 75.000 ألف شخص. ولفتوا إلى أن المفوضية احتسبت نتائج انتخابات المراكز في مخيمات دهوك والخازر وحسن شام الخاضعة لسيطرة إقليم كردستان، حيث أجبر النازحون فيها على التصويت لمصلحة «حزب معين».