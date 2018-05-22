توقيف مسؤول إعدامات «داعش» ومساعديه غرب كركوك

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أكد مصدر أمني أمس، أن القوات العراقية أوقفت المدعو «أبو وهاب العراقي» «مسؤول الإعدامات» لدى تنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، وذلك بعملية نوعية ليلية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت أيضاً عن اعتقال 4 مساعدين كانوا موجودين بأحد المنازل في منطقة الزاب بالقضاء نفسه. وأضاف المصدر الأمني أن الإرهابي «أبو وهاب» متورط بالعديد من جرائم القتل والاختطاف ونصب الحواجز الوهمية بقضاء الحويجة، حيث عثر معه على خرائط وخطط للأهداف التي كانت العصابة تعتزم مهاجمتها. من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، في بيان، إلقاء القبض على مسؤول مفارز الهاون في «داعش» بالجانب الأيسر للموصل. وأوضح اللواء معن، أن شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية، ألقت القبض على المجرم المسؤول عن مفارز الهاون في عصابات «داعش» الإرهابية والصادر بحقه مذكرة قبض وفق مواد قانون مكافحة الإرهاب، موضحاً أن عملية الاعتقال تمت بمنطقة حي البكر في الجانب الأيسر للمدينة.

بالتوازي، أفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس، بتدمير نفق ضخم لـ«داعش» يتحصن بداخله عدد من عناصر التنظيم الإرهابي في الموصل، مبيناً أن العملية أدت إلى مقتل أكثر من 10 متشددين كانوا يشكلون «خلايا نائمة». ونقلت شبكة «السومرية نيوز» عن المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، قوله إنه «ضمن عمليات البحث والتفتيش عن ملاذات عصابات (داعش) الإرهابية وبمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفرقة 20 للاستخبارات العسكرية، من الوصول إلى أحد الأنفاق الكبيرة والمهمة لتلك العصابات في منطقة الحسينية وسط الموصل»، مبيناً أن «القوة اشتبكت مع عناصر التنظيم وقتلت إرهابيين اثنين وضبطت حزاماً ناسفاً ومواد ومؤناً غذائية». وأضاف رسول أنه «بسبب طول النفق ووجود تفرعات وتشعبات كثيرة تعيق عملية تطهيره مع وجود عدد من الإرهابيين بداخله، فقد تم التنسيق مع طيران التحالف لتوجيه ضربة جوية أدت إلى تدمير النفق وقتل جميع العناصر الإرهابية التي بداخله»، مشيراً إلى أن عدد قتلى العملية يزيد على 10 إرهابيين. وتابع أن هؤلاء كانوا يشكلون «خلايا نائمة» تخطط للقيام بعمليات إرهابية.

وفي تطور متصل، أعلن «الحشد الشعبي» مقتل 3 من عناصره وقيادي من تنظيم «داعش» في اشتباكات اندلعت بين الطرفين في قرية ابليج ضمن ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل. وعلى صعيد آخر، اتخذت السلطات الأمنية في أحياء الكرامة وكوكجلي وعدن والإعلام بالساحل الأيسر للموصل، إجراءات أمنية مشددة، وفرضت حظر التجوال على خلفية تسلل 30 عنصراً من تنظيم «داعش» إلى هذه الأحياء. إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على الإرهابي طارق جدعون المعروف بـ«أبي حمزة البلجيكي».

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى: «المحكمة الجنائية نظرت قضية المتهم طارق جدعون المكنى بأبي حمزة البلجيكي المنتمي لتنظيم (داعش) الإرهابي والمشارك بعمليات عدة والمسؤول عن تدريب ما يعرفون بأشبال الدويلة المزعومة». والبلجيكي من أصول مغاربية ويعد من أبرز الإرهابيين الأجانب المطلوبين والذين قاتلوا في سوريا والعراق في صفوف «داعش».