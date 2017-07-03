«رأس الخيمة لأصحاب الهمم».. مقر جديد وطموحات كبيرة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أكد سالم راشد المفتول، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، أن الدعم الذي يحظى به النادي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يمنحهم الدافع والإرادة والقوة لبذل أقصى الجهود في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات أصحاب الهمم ومساعدتهم على تطوير قدراتهم بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع، وذلك بعد إشهار النادي أخيراً وتدشين خطواته لتفعيل دوره المطلوب في المجتمع، موضحاً أن أصحاب الهمم يتطلعون إلى رد التقدير للدولة والقيادة الرشيدة على التقدير الكبير لهم وتقديم أفضل الخدمات التي تساعدهم على متابعة مشوار النجاح في حياتهم المهنية بفضل المراكز المتخصصة، التي تساعدهم على تلبية طموحاتهم، وهو الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في التألق اللافت لهذه الشريحة في كل المسابقات الرياضية التي شهدت حصد أفضل النتائج على المستويات كافة .

وأضاف: «لقاء صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع مجلس إدارة النادي، خطوة مهمة من شأنها أن تقودنا إلى واقع أفضل في ظل الاهتمام الذي يحظى به النادي من سموه، ونسعى لتنفيذ توجيهاته، ونسعى إلى الموجهات الخاصة بالعمل في الفترة المقبلة، بعدما اطلع سموه على الترتيبات التي ننوي القيام بها لتفعيل دوري النادي مع أصحاب الهمم في الإمارة، وندرك جيداً أهمية خدمة هذه الفئات وتقديم كل المعطيات التي تمهد الطريق لبلوغ الغايات المرجوة، خصوصاً أن أصحاب الهمم أثبتوا في مناسبات عدة أنهم بالمستوى المطلوب من التوقعات في التمثيل المشرف للدولة في الفعاليات الرياضية المختلفة، ونتمنى أن تمضي الأمور وفق ما نتطلع إليه في الفترة المقبلة على نحو يعزز الخطوات الرامية لدمجهم في المجتمع».

ورداً على سؤال حول ترتيبات تدشين المقر الجديد في نادي رأس الخيمة الرياضي، قال المفتول: «نشكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي، الرئيس الأعلى للنادي، على قراره بتخصيص مساحة مقدرة داخل هذا الصرح الرياضي العملاق ليكون مقراً لنا، وهذا يعكس رؤيته لأهمية العمل الذي نقوم به في دعم أصحاب الهمم، وقمنا بخطوات كبيرة لتهيئة المقر الجديد وتوفير جميع المعطيات التي تساعدنا على مباشرة العمل، والآن الأمور جيدة بعدما تم تدشين النشاط في شهر رمضان ببطولة رياضية في كرة القدم لأصحاب الهمم، إلى جانب البرامج الأخرى التي قمنا بها بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى في الإمارة، وهناك الكثير من البرامج التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، ضمن مرحلة تنفيذ الخطة المقررة لمساعدة أصحاب الهمم على بدء موسم التحدي لتطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم».

وكشف المفتول عن وصول عدد أصحاب الهمم الذين انضموا إلى النادي في الفترة الماضية إلى 40 عضواً من الرجال بالرغبة الكبيرة في الاستفادة من وجود النادي، إثر الترحيب الكبير الذي حظينا به من هذه الفئات.