«دراجات الإمارات» تبدأ الانطلاق في جولة فرنسا

دبي (الاتحاد)

بدأ فريق الإمارات حملته في جولة فرنسا بسباق فردي الدراجات ضد الساعة، لمسافة 14 كم خلال شوارع مدينة دوسلدورف المبتلة، وقد سجل الدراج دييجو أوليسي أداء قوياً وضعه أمام عدد كبير من الدراجين في التصنيف العام، بينما أصبح الدراج جيران توماس من فريق سكاي أول من يرتدي القميص الأصفر الشهير من خلال تحقيقه زمناً قياسياً بمدة 16 ساعة و4 دقائق مكنه من تحقيق الصدارة في هذه المرحلة.

وعلق لويس مينتجيس من فريق الإمارات على مرحلة البداية قائلاً: «لقد كان أدائي خلال هذا السباق أفضل من السباقات الفردية ضد الساعة السابقة، وأنا سعيد جداً بهذا الأمر، كانت ساقي في حالة جيدة وبشكل عام فأنا سعيد لأننا بدأنا بجولة فرنسا، لست متخصصاً في السباقات الفردية ضد الساعة، ولذلك فإن هدفي هنا كان ألا نخسر الكثير من الوقت، وأظن أننا قد تمكننا من تحقيق ذلك».

وستشهد المرحلة الثانية أول عبور للحدود في الجولة، حيث سيقطع الدراجون مسافة 203.5 كم انطلاقاً من مدينة دوسلدورف الألمانية ليصلوا في نهاية المرحلة إلى مدينة ليج في بلجيكا.

هذا هي المرة الحادية عشرة التي تستقبل فيها مدينة ليج مرحلة من مراحل جولة فرنسا، رغم أن غالبية الطرق في هذا المرحلة مسطحة، توجد بعض المناطق المتفرقة شديدة الانحدار نحو نهاية المسار، والتي قد تؤثر بشكل كبير على التصنيف النهائي للمرحلة، حيث إن الهجوم قرب نهاية السباق قد يؤدي إلى انطلاقة سريعة لمجموعة كبيرة من الدراجين عبر خط النهاية، بينما يودعون ألمانيا ويرحبون بمرحلة جديدة على الأراضي البلجيكية.