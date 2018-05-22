روسيا تعلن إسقاط «درون» قرب حميميم

بيروت (وكالات)

أعلنت وكالات الإعلام الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع، قولها إن الجيش الروسي أسقط طائرة مجهولة من دون طيار «مسيرة» بعد اقترابها من قاعدة حميميم الجوية التابعة له في اللاذقية. وقالت وكالات الإعلام الرسمية «لم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح ولا أضرار مادية. العمل يسير بشكل طبيعي في القاعدة الجوية الروسية في حميميم». وذكر المرصد السوري الحقوقي المعارض، أن انفجارات سمعت قرب القاعدة العسكرية، ويبدو أنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية للهجوم بالطائرة التي تسمى بالإنجليزية «درون».