«ويمبلدون العجوز» تغازل «ملوك العشب الأخضر»

لندن (د ب أ، رويترز)

يعود السويسري روجيه فيدرر إلى ملعبه المفضل في بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بقدر كبير من الثقة بعد فوزه بأربعة ألقاب في الموسم الحالي.

فيدرر الذي يبلغ عامه السادس والثلاثين الشهر المقبل، يقدم مسيرة متميزة في الموسم الحالي، جعلته يتفوق في الإحصائيات على لاعب مثل البريطاني أندي موراي المصنف الأول على العالم، الذي تدرب بشكل متذبذب قبل بطولة ويمبلدون تنطلق اليوم.

وفاز فيدرر الأسبوع الماضي بلقب بطولة هاله على الملاعب العشبية للمرة التاسعة في مسيرته، كما يتطلع النجم السويسري للفوز باللقب الثامن في بطولة ويمبلدون.

وقال فيدرر: «سيكون من الرائع الفوز بلقب آخر، كان عاماً صعباً، الكثير من التدريب وعمليات التأهيل، من الرائع العودة إلى الملعب، سأستمتع بهذا الفوز بقدر استطاعتي».