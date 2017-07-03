  • الإثنين 09 شوال 1438هـ - 03 يوليو 2017م

فيدرر وموراي ونادال في مقدمة السباق

«ويمبلدون العجوز» تغازل «ملوك العشب الأخضر»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017

لندن (د ب أ، رويترز)

يعود السويسري روجيه فيدرر إلى ملعبه المفضل في بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بقدر كبير من الثقة بعد فوزه بأربعة ألقاب في الموسم الحالي.

فيدرر الذي يبلغ عامه السادس والثلاثين الشهر المقبل، يقدم مسيرة متميزة في الموسم الحالي، جعلته يتفوق في الإحصائيات على لاعب مثل البريطاني أندي موراي المصنف الأول على العالم، الذي تدرب بشكل متذبذب قبل بطولة ويمبلدون تنطلق اليوم.

وفاز فيدرر الأسبوع الماضي بلقب بطولة هاله على الملاعب العشبية للمرة التاسعة في مسيرته، كما يتطلع النجم السويسري للفوز باللقب الثامن في بطولة ويمبلدون.

وقال فيدرر: «سيكون من الرائع الفوز بلقب آخر، كان عاماً صعباً، الكثير من التدريب وعمليات التأهيل، من الرائع العودة إلى الملعب، سأستمتع بهذا الفوز بقدر استطاعتي».

وفي حال توج فيدرر بلقب ويمبلدون، فإنه سيعزز رقمه القياسي في عدد الأرقام القياسية لألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وهو الرقم الذي يحمله حالياً برصيد 18 لقباً. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 