إيران تخفض قيمة عملتها

طهران (وكالات)

خفضت إيران رسمياً قيمة عملتها المحلية الريال مقابل الدولار للمرة الأولى، منذ أن بدأت مساعٍ للقضاء على السوق الحرة للعملة الشهر الماضي، وذلك في إشارة إلى أنها ستسمح ببعض المرونة في أسعار الصرف في ظل التلويح بعقوبات أميركية. ومع هبوط الريال إلى مستويات قياسية قبل قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، قالت طهران في أوائل أبريل إنها تعمل على توحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والحر عند 42 ألف ريال للدولار. وهددت السلطات أي شخص يتداول الريال بأسعار صرف أخرى بالاعتقال، وأرسلت الشرطة لمراقبة مكاتب الصرافة في المدن الكبرى.

لكن هذا الأسبوع، بدأ البنك المركزي في ترتيب خفض شديد البطء في قيمة الريال، مما يرجح أنه سيترك العملة تتحرك تدريجياً وفقاً للعرض والطلب، طالما أنه بالإمكان تجنب سقوط حر للعملة من جديد.