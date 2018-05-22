«أخبار الساعة»: استراتيجية أميركية أكثر حسماً في مواجهة إيران

أبوظبي (وام)
أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران التي أعلنها وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الأول تعد الأكثر حسماً في التصدي لإيران منذ سنوات ليس لأنها تتسم بالشمول، وتأخذ في الاعتبار أبعاد القلق المختلفة إزاء سلوك طهران في المنطقة فقط، وإنما كذلك لأنها تضمَّنت مطالب واضحة على إيران الالتزام بها إذا أرادت أن تثبت أنها جادة في التصرف كدولة مسؤولة في المنطقة وملتزمة ضمن المجتمع الدولي.
وقالت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس، تحت عنوان «استراتيجية أميركية أكثر حسماً في مواجهة إيران»، إن هذه الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار الدور الإيراني التخريبي في المنطقة من خلال دعمها الميليشيات والأذرع الإرهابية، التي تقف وراء حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، كما تتضمن خطوات واضحة للتعامل مع البرنامجين النووي والصاروخي لطهران بعدما تبين أنها لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع مجموعة 5+1 في عام 2015، وواصلت تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية خلال السنوات الماضية، متحدية بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر عليها عدم القيام بنشاطات من أجل تطوير صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.
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