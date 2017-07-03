بلاتر نادم على بقائه طويلاً في رئاسة الفيفا

زوريخ (رويترز، أ ف ب)

أعرب السويسري جوزيف بلاتر، عن ندمه للبقاء طويلاً على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهي المهمة التي تولاها بين العامين 1998 و2015 قبل الإطاحة به على خلفية فضائح فساد.

وقال بلاتر (81 عاماً) في تصريحات نشرتها صحيفة «سونتاجسلبيك» السويسرية: «كان يجدر بي التوقف قبل ذلك»، في إشارة إلى استقالته في نهاية 2015 بعد انتخابه لولاية خامسة على رأس الهيئة الدولية، وإيقافه عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة بعد ذلك.

وأشار بلاتر، إلى أن أحد الصحفيين السويسريين حذره في وقت سابق من وجود «تاريخ صلاحية» لرئيس الفيفا، وإنه يجدر عليه الرحيل بحلول العام 2014. إلا أن الرئيس السابق للاتحاد رد على محدثه بالقول: «بعض المنتجات يكتب عليها إنها قابلة للاستخدام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، فيما لو حفظت في مكان بارد

وقال سيب بلاتر، إنه يعتزم السفر إلى روسيا عندما تستضيف كأس العالم المقبلة في 2018.